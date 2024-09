Mbappé - PSG : Une grande décision attendue en 2026 ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La guerre entre le PSG et Kylian Mbappé se poursuit. Le club parisien a refusé de verser les 55M€ de salaires et primes impayés à son ancien joueur et a pris la décision de faire appel. La commission nationale paritaire d’appel de la LFP va devoir se prononcer, mais la sentence ne marquera pas la fin des hostilités.

Le PSG avait jusqu’à vendredi soir pour répondre à la demande de la commission juridique de la LFP et verser à Kylian Mlbappé la somme de 55M€. Mais sans grande surprise, le club parisien a décidé de faire durer cette affaire et de faire appel.

Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid s'attaque au nouveau chouchou de Deschamps https://t.co/eTPcnC6YNH pic.twitter.com/fjAmSzI5Zv — le10sport (@le10sport) September 19, 2024

Le PSG justifie sa décision

« La position du PSG est bien plus qu’une position juridique solide, c’est aussi une question de bonne foi, d’honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l’institution parisienne et de ses supporteurs, qui est plus importante que n’importe quel joueur » a expliqué le PSG dans un courrier adressé au Monde.

Un dossier parti pour durer

La décision de la Commission nationale paritaire d’appel de la LFP est désormais attendue. Un verdict favorable à Mbappé mettrait un nouveau coup au club parisien. Mais comme indiqué par Ben Jacobs, le PSG ne devrait pas manquer de recours. Il pourrait saisir la Commission supérieure de recours, le CNOSF ou encore le conseil des prud’hommes. L’affaire n’est donc pas près de se régler. Le journaliste anglais annonce que ce conflit pourrait encore durer deux ans.