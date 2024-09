Rabiot à l’OM : Une fake news avec le PSG est dénoncée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’Adrien Rabiot s’est engagé en faveur de l’Olympique de Marseille, des témoignages d’anciens coéquipiers de l’international français sont ressortis concernant un supposé attachement du principal intéressé pour le club phocéen bien avant de signer au PSG. Cependant, cela serait loin d’être le cas selon Fabrice Lamperti, journaliste à La Provence.

La semaine a été marquée par la signature d’Adrien Rabiot à l’OM, lui qui fut formé au PSG. Une arrivée qui a suscité la colère et l’incompréhension d’une partie des supporters parisiens, mais certains anciens coéquipiers du milieu n’ont probablement pas été étonnés. Passé par Créteil durant ses jeunes années, Adrien Rabiot aurait en effet toujours eu un œil sur la formation phocéenne comme l’expliquaient quelques ex-partenaires de jeu à So Foot en 2019. « Lors des Clásicos, il était clairement pour l’OM », confiait notamment Abdelhak Benaniba. Des propos ressortis durant la semaine et qui ont arrangé l’OM pour convaincre des supporters réticents. Mais aux yeux de Fabrice Lamperti, journaliste à La Provence, l’histoire voyant Adrien Rabiot être derrière l’OM serait tout simplement fausse.

Mercato : Il annonce un duo de choc à l’OM ! https://t.co/4H0PvRgpp2 pic.twitter.com/l2zO3u1LQD — le10sport (@le10sport) September 22, 2024

« Une espèce de storytelling que l’OM a essayé de répandre »

« Il y a eu une espèce de storytelling que l’OM a essayé de répandre, en disant qu’il avait toujours été supporter de l’OM, qu’il aimait plus l’OM que le PSG, on sait très bien que c’est faux, assure le journaliste, interrogé par Eurosport. Je l’avais interviewé en 2016 avant la finale de la Coupe de France entre l’OM et le PSG, et il avait eu des paroles très explicites et équivoques, en disant que l’OM c’était le club qu’on a appris à ne pas aimer depuis tout petit. On connait tous ce refrain-là, mais c’était des propos tenus quand il avait 21 ans, aujourd’hui il en 29 ans. Depuis il a mis de l’eau dans son vin ».

« Ce n'était pas envisageable »

« Pour moi, ce n'était pas envisageable, affirmait en effet Adrien Rabiot en 2016 dans les colonnes de La Provence, concernant une possible signature à l’OM au début de sa carrière. Au début, j'en avais parlé avec ma famille et mes frères, je pensais même que c'était une blague. Aller jouer à Marseille, c'est inconcevable ». Huit ans plus tard, l’histoire a bien changé.