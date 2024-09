Mercato : Détesté à l’OM et au PSG, il se lâche sur Rabiot

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé il y a quelques jours à Marseille, Adrien Rabiot n’est pas le seul à avoir rejoint l’OM après avoir porté les couleurs du PSG. C’est notamment le cas de Fabrice Fiorèse, qui avait quitté Paris pour la cité phocéenne en 2004. Contrairement à lui, il pense que l’international français va réussir son adaptation.

Passé par le PSG entre 2002 et 2004, Fabrice Fiorèse avait fait le choix de le quitter pour prendre la direction de l’OM, lors du dernier jour du mercato estival. Ce qui n’avait pas vraiment porté ses fruits, puisque l’ailier avait quitté Marseille en prêt seulement un an plus tard.

« Je pense que moi on ne pourra vraiment pas m’égaler »

« J’ai été détesté dans les deux clubs. Je pense que moi on ne pourra vraiment pas m’égaler », a confié Fabrice Fiorèse au micro de Téléfoot, au moment d’évoquer l’arrivée récente d’Adrien Rabiot. L’ancien Guingampais estime que, contrairement à lui, le milieu de terrain âgé de 29 ans saura se faire adopter par les supporters de l’OM.

« Son adaptation va être rapide »

« Lui, il est, j’ai le sentiment, apprécié par les Marseillais. Son adaptation va être rapide », a ajouté Fabrice Fiorèse. L’histoire commence bien, puisque les supporters de l’OM étaient nombreux pour accueillir Adrien Rabiot à son arrivée à l’aéroport lundi soir.