Mercato - OM : «Un beau chèque» récupéré grâce à Rabiot ?

Libre suite à son départ de la Juventus, Adrien Rabiot a fait le choix de s’engager avec l’OM. L’ex-joueur du PSG a alors signé un contrat de deux ans avec le club phocéen. Mais respectera-t-il pour autant cet engagement ? D’ici quelques mois, Rabiot pourrait déjà quitter l’OM, ce qui pourrait permettre alors d’encaisser une jolie somme pour le club de Frank McCourt.

Annoncé à Manchester United, à l’Atlético de Madrid ou encore au Milan AC, Adrien Rabiot a finalement surpris tout le monde. Qui aurait pu dire qu’il signerait à l’OM ? En tant que titi du PSG, il était impossible à penser qu’il rejoindrait Marseille et pourtant, voilà Rabiot sur la Canebière après avoir signé un contrat de deux ans avec l’OM.

« Il pourra potentiellement aller chercher un autre club dans six mois ou un an »

Adrien Rabiot pourrait toutefois ne pas rester ces deux années à l’OM. C’est ce que pense Edouard Cissé. Pour So Foot, l’ancien Olympien a notamment expliqué : « Marseille l’engage gratuitement, Rabiot va pouvoir se montrer, a fortiori en France, puis pourra potentiellement aller chercher un autre club dans six mois ou un an, et l’OM récupérera un beau chèque. C’est aussi du business ».

Une valeur marchande à 35M€

L’OM aura donc dépensé 0€ en indemnité de transfert pour Adrien Rabiot. Mais à côté de cela, il a fallu lâcher une prime à la signature et le Français est également un gros salaire. Il n’empêche qu’à la fin, Marseille pourrait réaliser une belle plus-value. Aujourd’hui, Transfermarkt fixe la valeur de Rabiot à 35M€.