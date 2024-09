Mercato : Le PSG a recalé le nouveau phénomène de la Ligue 1

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Face au FC Barcelone, en Ligue des Champions, l’AS Monaco a pu compter sur son nouveau joyau : Georges Ilenikhena. C’est cet été que l’attaquant de 18 ans a été recruté par le club de la Principauté en provenance du Royal Antwerp. Une carrière qui aurait toutefois pu être différente pour Ilenikhena, lui qui a été refusé… par le PSG.

Si l’AS Monaco a Folarin Balogun ou encore Breel Embolo pour occuper la pointe de son attaque, elle a aussi un certain Georges Ilenikhena. A 18 ans, il est le nouveau phénomène sur le Rocher et l’a d’ailleurs montré en marquant le but décisif face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Recruté au Royal Antwerp, Ilenikhena va désormais faire le bonheur de Monaco, lui qui aurait pu être aujourd’hui au PSG.

« Il avait inscrit la bagatelle de 14 buts en 5 matchs »

Issu de la région parisienne, Georges Ilenikhena évoluait du côté d’Antony durant sa jeunesse. Pour Le Parisien, Tom Bouvil, ex-formateur de l’attaquant, raconte notamment à propos de celui qui est désormais à Monaco : « En U 15, il avait pris de la maturité et voulait battre des records. Notre championnat en R1 s’était arrêté dès le mois d’octobre en raison du Covid, mais il avait inscrit la bagatelle de 14 buts en 5 matchs. George m’avait demandé des programmes spécifiques pour travailler encore plus ».

« J’avais conseillé le PSG de le prendre mais… »

Un talent qui intéressait alors du beau monde, mais visiblement pas le PSG. « J’avais conseillé le PSG de le prendre mais les dirigeants n’étaient pas très chauds », raconte l’ancien formateur de Georges Ilenikhena. En parallèle, l’attaquant aujourd’hui âgé de 18 ans était sollicité par Angers, Amiens, Nancy et Troyes. Ce sont finalement les Amiénois qui ont raflé la mise et qui l’ont vendu quelques années plus tard, en 2023, au Royal Antwerp, pour 6,5M€. Voilà un nouveau talent que le PSG avait sous les yeux et quasiment entre les mains, mais qui a finalement échappé au club de la capitale. A voir si Paris s’en mordra les doigts à l’avenir…