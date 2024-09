Transferts : Le PSG dénonce un «problème» pour ce crack

Pierrick Levallet

Le PSG prépare déjà ses prochains recrutements. Le club de la capitale entend miser sur la jeunesse et suivrait ainsi de très près l’évolution de Gilberto Mora. Le milieu offensif mexicain brille déjà sous les couleurs de Tijuana du haut de ses 15 ans. Mais les Rouge-et-Bleu seraient confronté à un problème pour le transfert du phénomène.

Le PSG a changé sa méthode de recrutement en 2023. Afin de mettre un terme au bling-bling, le club de la capitale a cessé de recruter des stars pour se concentrer sur des éléments plus jeunes et investis dans le projet. Les dirigeants parisiens ont donc poursuivi leur travail cet été avec les arrivées de João Neves, Désiré Doué et Willian Pacho. Et les Rouge-et-Bleu voudraient poursuivre sur leur lancée.

Le PSG suit Gilberto Mora de très près

Dans cette optique, le PSG aurait activé une nouvelle piste... au Mexique ! Le pensionnaire de la Ligue 1 aurait des vues sur Gilberto Mora. Le milieu offensif mexicain a déjà inscrit son premier but sous les couleurs de Tijuana, à seulement 15 ans. Son profil plairait à Luis Campos, qui voudrait l’offrir à Luis Enrique.

Déjà un problème pour son transfert ?

Cependant, le PSG va devoir attendre jusqu’en 2027 pour pouvoir le recruter. Gilberto Mora ne pourra rejoindre un club européen que lorsqu’il aura 18 ans comme le rapporte Caught Offside. Le PSG estimerait cela comme un « problème », à l’instar des autres prétendants du crack de Tijuana. À voir maintenant si cela ne finira pas par refroidir l’intérêt du PSG dans ce dossier.