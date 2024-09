Mercato : Rabiot a signé à l'OM, c'est grâce à lui !

Amadou Diawara

Ce mardi, Adrien Rabiot s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM. Son contrat avec la Juventus ayant pris fin le 30 juin. Pour réaliser l'exploit de recruter un joueur de la trempe d'Adrien Rabiot (29 ans), l'OM de Pablo Longoria a pu compter sur Medhi Benatia, son conseiller sportif.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement en faveur de la Juventus lors de l'été 2019. En effet, le milieu de terrain de 29 ans a migré vers Turin le 30 juin de cette année-là, lorsque son engagement avec le club parisien avait pris fin.

Benatia a convaincu Rabiot de rejoindre l'OM

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot est resté sans club pendant plus de deux mois. Alerté par la situation de l'international français, l'OM a sauté sur l'occasion. Et ce mardi, Adrien Rabiot a paraphé un bail de deux saisons avec le club présidé par Pablo Longoria. Medhi Benatia ayant trouvé les mots pour le convaincre de rejoindre l'OM de Roberto De Zerbi.

«C’est plus facile avec certains joueurs»

« Mehdi était encore joueur il n’y a pas si longtemps donc il a cette proximité avec le monde du foot. Qui fait que c’est plus facile avec certains joueurs. Et il a aussi été agent après sa fin de carrière, ce passé lui a permis de rester dans le monde du foot, au plus près des clubs et des joueurs, c’est ce qui fait la différence », se félicite l'OM, interrogé par 20 Minutes. Par ailleurs, le club olympien tient à rappeler que chaque dossier est géré collégialement avec Pablo Longoria, Giovanni Rossi, Fabrizio Romano et Mehdi Benatia.