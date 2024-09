Mercato : Rabiot affiche ses «gros objectifs» avec l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après cinq saisons passées avec la Juventus, club qu’il a quitté en juin dernier à l’issue de son contrat, Adrien Rabiot est de retour en Ligue 1, où il s’est engagé avec l’OM. Dans un entretien accordé aux médias du club, le milieu de terrain âgé de 29 ans a fait part de ses objectifs avec Marseille cette saison.

Quelques jours après l’officialisation de son arrivée, Adrien Rabiot est de nouveau revenu sur son choix de s’engager avec l’OM. Toujours sans club deux mois après la fin de son contrat avec la Juventus, l’international français (48 sélections) a été convaincu par le projet sportif présenté par Mehdi Benatia et compte mettre à profit son expérience de cinq ans en Serie A.

« J’ai emmagasiné pas mal de choses et beaucoup d’expérience »

« En cinq saisons à l’étranger j’ai pas mal appris, que ce soit au niveau footballistique en Italie, tactique notamment. Beaucoup la culture du travail aussi. Ça fait grandir d’évoluer à l’étranger, d’être assez loin de chez soi même si l’Italie ça reste proche de la France. J’ai emmagasiné pas mal de choses et beaucoup d’expérience », a déclaré Adrien Rabiot, dans un entretien accordé aux médias de l’OM.

Les objectifs de Rabiot avec l’OM

« Je suis un compétiteur, un gagnant, donc je me fixe forcément des gros objectifs », a ajouté Adrien Rabiot, qui veut aider l’OM à finir le plus haut possible en championnat et pourquoi pas remporter la Coupe de France. « Une très belle équipe, l'opportunité de faire de grandes choses, d’essayer d’accrocher le haut du tableau en championnat, faire tout ce qu’on peut en tout cas pour ça. Faire un très bon parcours en coupe, aller gagner aussi ce serait beau. Bien évidemment je sais aussi que l’objectif du club c’est de retrouver la Ligue des champions, ça sera l’objectif principal. »

Un exemple pour les jeunes

Le rôle d’Adrien Rabiot sera également d’être un exemple pour les jeunes joueurs de l'OM : « J’ai suivi un petit peu les matchs. J’ai vu que ça se passe bien, il y a pas mal de jeunes joueurs, ça marque des buts. Le coach est là pour mettre sa patte. Déjà les résultats sont là donc c’est bien. Je sais que le coach recherche des joueurs qui puissent guider cette équipe, être des leaders, encadrer les plus jeunes, les faire progresser. Ce sera aussi mon rôle dans cette équipe. »