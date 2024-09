Rabiot : L’OM peut remercier sa mère !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Libre suite à la fin de son contrat à la Juventus, Adrien Rabiot a fini par s’engager du côté de l’OM. Un transfert totalement inattendu puisque le milieu de terrain était annoncé dans des clubs plus huppés. Des transferts qui n’ont finalement pas eu lieu et cela a ainsi permis à l’OM de rafler la mise. La mère de Rabiot ne serait d’ailleurs pas étrangère à tout cela. Explications.

Pouvant s’engager avec le club de son choix étant donné qu’il était libre cet été, Adrien Rabiot était annoncé dans le viseur de l’Atlético de Madrid, de Manchester United ou encore du Milan AC. Des clubs prestigieux que le Français n’aura finalement pas rejoint. Et c’est à l’OM que Rabiot à poser ses valises, acceptant par ailleurs de baisser son salaire pour signer.

Mercato - OM : Une recrue se lâche sur De Zerbi https://t.co/YtNvghPKaK — le10sport (@le10sport) September 21, 2024

L’OM plutôt que de grands clubs européens

Mais si Adrien Rabiot a signé à l’OM plutôt qu’avec les clubs précédemment cités, ce serait à cause de sa mère. Comme Kylian Mbappé, le Français est géré par sa maman, Véronique. Et selon plusieurs agents, sollicités par 20 Minutes, c’est elle qui serait à l’origine des échecs avec l’Atlético de Madrid et compagnie…

« Les discussions entre les clubs et sa maman étaient très compliquées »

« Il a eu trois ou quatre opportunités d’aller dans des meilleurs clubs. Comme à l’Atlético par exemple, mais les discussions entre les clubs et sa maman étaient très compliquées. C’est pareil avec le Milan AC, ils discutaient et c’est devenu très compliqué », a d’ailleurs confié Franck Belhassen, agent, pour 20 Minutes.