Mercato - OM : Une recrue se lâche sur De Zerbi

Devenu le nouvel entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi a eu un impact important sur le mercato estival du club. C’est notamment grâce à sa présence que Marseille a pu attirer Geronimo Rulli, successeur de Pau Lopez. L’international argentin âgé de 32 ans s’est exprimé sur les consignes que donne le technicien italien à ses gardiens.

« Quand cette possibilité est arrivée, j’ai foncé. » Grand admirateur de Roberto De Zerbi, Geronimo Rulli a rapidement fait son choix quand l’entraîneur de l’OM l’a contacté cet été. Arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam, l’ancien gardien de Montpellier (2019-2020) s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec le club marseillais. Un poste important dans les idées de jeu prônées par le technicien italien.

« Il est exigeant avec tout le monde »

« Il est exigeant avec tout le monde, pas davantage avec nous », a expliqué Geronimo Rulli, dans un entretien accordé à L'Équipe. « Notre poste prend plus d'importance, dans cette façon de jouer, parce que nous sommes un joueur de champ en plus. Bon, la première chose qu'on nous demande en tant que gardiens, c'est d'arrêter les ballons. Mais ensuite, oui, comme je suis en retrait et que j'ai une bonne vision du terrain, il faut essayer d'analyser très vite comment l'adversaire vient presser, où sont les espaces, pour aider mes coéquipiers à se placer ou à jouer. C'est le plus compliqué, peut-être, de te rendre compte sur le moment de ce que tu dois faire. On travaille là-dessus, on est sur le bon chemin. »

« De cette manière-là, on aura plus de chance de gagner »

S’il aime repartir de derrière, Roberto De Zerbi n’interdit pas à ses gardiens de jouer long pour autant : « Contre Nice, ils venaient presser en un-contre-un, donc il fallait jouer plus loin devant. C'est cela, lire le moment, analyser rapidement et voir où on peut trouver l'espace pour marquer. Parfois ce sont les défenseurs, parfois les milieux, parfois c'est moi. Cela me plaît, de cette manière-là, on aura plus de chance de gagner », a ajouté Geronimo Rulli.