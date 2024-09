OM : Son transfert met fin à son calvaire à Marseille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, Vitinha, acheté pour 32M€, évolue désormais du côté du Genoa. Prêté au sein du club italien en janvier dernier, le Portugais y a été transféré définitivement cet été. Et après avoir connu des mois très compliqués à Marseille, Vitinha retrouve le sourire de l’autre côté des Alpes.

Arrivé à l’OM avec une énorme pression sur les épaules, Vitinha a déçu sur la Canebière. Recrue la plus chère de l’histoire à Marseille, le Portugais n’aura passé qu’un an au sein du club phocéen. Acheté pour 32M€ en janvier 2023, Vitinha a été prêté au Genoa en janvier 2024. Et lors du dernier mercato estival, le club italien l’a définitivement acheté.

Mercato : Un joueur de l’OM viré ? La réponse tombe https://t.co/PmlolkAziv pic.twitter.com/q8zxaUKzW8 — le10sport (@le10sport) September 21, 2024

« J’ai trouvé l'environnement qui me convenait »

Vitinha n’est donc aujourd’hui plus un joueur de l’OM et du côté de Gênes, le Portugais revit. Rapporté par Il Secolo XIX, l’attaquant du Genoa a avoué : « Ici, je me suis immédiatement senti chez moi, j'ai trouvé l'environnement qui me convenait ».

« C'est la situation idéale pour moi »

« J'ai l'impression d'avoir beaucoup d'amis autour de moi, j'ai l'impression que tout le monde m'aime et c'est la situation idéale pour moi, pour m'aider à être moi-même. Je me sens comme tout le monde m'aime, ils m'aiment et je ne les décevrai pas », a développé Vitinha.