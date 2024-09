PSG : Il dit non pour ce transfert surprise

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a déboursé environ 20M€ pour s'offrir les services de Matvey Safonov. Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma, le portier russe de 25 ans pourrait se laisser tenter par un prêt pour emmagasiner du temps de jeu et de l'expérience dans un club un peu moins huppé. Mais selon Alexeï Chistyakov, le premier entraineur de Matvey Safonov, il a tout intérêt à rester au PSG.

Alors qu'Alexandre Letellier, Sergio Rico et Keylor Navas sont partis à la fin de leur contrat le 30 juin, le PSG a recruté un nouveau gardien : Matvey Safonov. En effet, le club de la capitale a signé un chèque d'environ 20M€ pour arracher le portier russe de 25 ans à Krasnodar cet été.

Mercato : Le PSG recrute un joueur, c’est le jackpot ! https://t.co/u05mGHl8Ze pic.twitter.com/vZcWhvszYe — le10sport (@le10sport) September 21, 2024

Safonov ne doit pas quitter le PSG

En concurrence avec Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov doit se contenter d'un rôle de doublure au PSG. Pour endosser une place de numéro un, l'international russe doit rejoindre un nouveau club sous la forme d'un prêt. Mais à en croire Alexeï Chistyakov, le premier entraineur de Matvey Safonov, il ferait mieux de rester au PSG.

«Cela ne sert à rien de déménager dans un club plus faible»

« Un départ en prêt de Safonov ? Cela ne sert à rien de déménager dans un club plus faible, car Krasnodar est déjà à un niveau inférieur aux meilleures équipes de France. Est-il judicieux pour lui de rejoindre des équipes plus faibles afin de pouvoir montrer de quoi il est capable uniquement contre des équipes fortes ? C’est une arme à double tranchant. Je pense que c'est quand même mieux de s'entraîner et d'être prêt à aider une équipe forte. Lorsque vous vous entraînez avec des joueurs forts, votre croissance est naturellement plus rapide et meilleure », a jugé Alexeï Chistyakov dans. des propos rapportés par Championat. Reste à savoir si Matvey Safonov tiendra compte de l'avis de son premier entraineur.