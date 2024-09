PSG - Real Madrid : Sarkozy tacle Mbappé après son transfert !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été. Interrogé sur le transfert de la star de 25 ans, Nicolas Sarkozy a confié qu'il comprenait son choix de rejoindre le club merengue. Toutefois, l'ancien chef de l'état français estime que Kylian Mbappé aurait dû partir d'une toute autre manière.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de mettre fin à son séjour à Paris. Après sept saisons de bons et loyaux services avec le club rouge et bleu, le capitaine de l'équipe de France est maintenant un pensionnaire du Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint l'équipe de ses rêves librement et gratuitement.

Sarkozy comprend que Mbappé rêve du Real

Alors que Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid, Nicolas Sarkozy a donné son avis sur son transfert. L'ancien président de la République français comprend le désir du joueur de migrer vers la Maison-Blanche, mais il estime qu'il n'aurait pas dû quitter Paris de cette manière.

«Je comprends plus difficilement la manière»

« Qu’est-ce que le supporter Nicolas Sarkozy pense du contentieux qui oppose Mbappé à son ancien club ? Kylian (Mbappé) a donné 7 ans au club, on ne doit pas l’oublier. Il nous a donné des émotions extraordinaires. Il illustre ce que nous avons tous comme tentation : on pense toujours que l’herbe est plus verte ailleurs. Je peux comprendre qu’il ait eu envie de partir, je peux comprendre son rêve, mais je comprends plus difficilement la manière dont il l’a mis en œuvre. Mais c’est son choix », a regretté Nicolas Sarkozy, régulièrement assis aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi dans les tribunes du Parc du Princes, lors d'un entretien accordé au Parisien. Pour rappel, le PSG est actuellement en plein litige avec Kylian Mbappé, qui lui réclame 55M€ de salaires et primes impayés.