Mercato : Le RC Lens boucle une signature en trois jours

Arnaud De Kanel

Malgré une expérience limitée au plus haut niveau, Will Still a su capter l'attention des observateurs du football. Aujourd'hui, il s'apprête à relever un nouveau défi en rejoignant le RC Lens, un club avec lequel il ne lui a fallu que trois jours pour se mettre d'accord.

En mai dernier, Will Still aurait pu prendre un tout autre chemin après son départ du Stade de Reims. Une porte s’ouvrait vers d’autres horizons, peut-être même loin de la Ligue 1. Mais contre toute attente, c’est au RC Lens qu’il a décidé de poser ses valises dès les premiers jours du mercato estival. Attiré par l'atmosphère unique qui règne au sein des Sang-et-Or, le technicien belge a fait le choix de s’engager avec le club nordiste, prêt à continuer à marquer de son empreinte le championnat français. Les dirigeants n'ont d'ailleurs pas trainé à trouver un accord avec lui.

RC Lens : Il fait son grand retour, la surprise est totale https://t.co/DtN7yntgiy pic.twitter.com/xHaQU6c2tO — le10sport (@le10sport) September 20, 2024

«Trois jours plus tard, j'avais un accord avec eux»

« Je connais la Ligue 1, ce qu'elle peut m'apporter, ce qu'un club comme Lens peut signifier pour mon évolution. Il y avait des négociations avec d'autres clubs, mais le président (Joseph Oughourlian) m'a appelé et j'avais toujours dit que s'il y avait une équipe ici que je ne refuserai jamais, c'était Lens. Trois jours plus tard, j'avais un accord avec eux. C'était le bon club, au bon moment », a confié Will Still dans un entretien accordé à L'Equipe. La ferveur lensoise a motivé sa décision.

«Tu as l'impression d'être avec eux»

« Bollaert, c'est incomparable. Quand j'étais à Reims, on avait mis des baffles à l'entraînement pour créer du bruit et habituer les joueurs à l'ambiance de Lens. Cet été, dès les tests contre Leverkusen (2-2) et Leicester (3-0), ça m'a frappé. C'est une folie, des amicaux à guichets fermés, normalement ça n'existe pas. C'est supérieur encore à ce que j'avais imaginé, de loin. Tu as l'impression d'être avec eux, tu sens l'énergie que ça crée », a ajouté Will Still.