Mercato : Le RC Lens vend la mèche pour les prochains transferts

Désormais directeur sportif, lui qui était arrivé en tant que responsable du recrutement, Diego Lopez a fait le bilan du mercato estival du RC Lens. L’Espagnol de 35 ans estime que Will Still est la « pièce maîtresse » du projet des Sang et Or et a également évoqué la stratégie du club pour les prochaines périodes de transfert.

Une page s’est tournée au RC Lens. Nommé entraîneur de l’équipe première en 2020, Franck Haise a pris la direction de l’OGC Nice, remplacé par Will Still sur le banc des Sang et Or. Le club se réorganise également en interne, avec la nomination de Diego Lopez au poste de directeur sportif, lui qui était arrivé en juin dernier en tant que responsable du recrutement.

« Will Still et son staff sont la pièce maîtresse du projet »

Dans un entretien accordé aux médias du RC Lens, Diego Lopez a fait le bilan du dernier mercato : « D’abord, – et c’est positif – je pense que l’effectif est encore plus fort qu’avant. On possédait déjà une base forte avec des joueurs qui ont participé à la progression du Racing ces dernières années. Ces joueurs savent combien cela coûte en efforts pour redevenir une équipe importante de Ligue 1. Ils sont les garants des valeurs du club tout en étant des cadres sur le terrain. C’est une chance de pouvoir construire avec eux. Will Still et son staff sont la pièce maîtresse du projet. Le coach a beaucoup de qualités, de personnalité et de détermination. En peu de temps, il a réussi à faire en sorte que les supporters s’identifient à lui. En prenant en compte sa méthodologie, on a construit un effectif compétitif avec des joueurs à fort potentiel, d’autres avec un niveau déjà élevé et plusieurs formés à La Gaillette. De ce point de vue, le mercato est réussi. Malgré tout, le club avait également la volonté de réduire l’effectif, notamment pour répondre à des objectifs économiques. Cet objectif a été rempli partiellement. »

« Miser sur des profils méconnus du grand public mais en qui nous croyons fortement »

En ce qui concerne la stratégie du RC Lens lors des prochains mercatos, Diego Lopez a ajouté : « Il est de notre devoir en tant que club de combiner l’ambition sportive et la rigueur économique. On veut donc aller dans cette direction en s’appuyant sur l’héritage important des saisons précédentes au niveau du sportif. Notre objectif en matière de recrutement est d’être présent sur le marché où nous pouvons être compétitifs et anticiper tous les scénarios possibles. On doit faire preuve d’intelligence et d’audace pour miser sur des profils méconnus du grand public mais en qui nous croyons fortement. Lorsque je vois Abdukodir Khusanov, Hamzat Ojediran ou encore Neil El Aynaoui disputer la rencontre face à l’Olympique Lyonnais dimanche dernier, je me dis que l’on va dans le bon sens car ces joueurs sont d’excellents exemples de notre stratégie de recrutement. »