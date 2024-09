Mercato : Après avoir refusé le PSG, ce crack va signer à l'OL

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025, Rayan Cherki était parti pour quitter l'OL de John Textor lors du dernier mercato estival. Toutefois, le crack de 21 ans est finalement resté chez les Gones. Alors qu'il aurait refusé de signer au PSG, Rayan Cherki serait sur le point de rempiler à l'Olympique Lyonnais.

Lors du dernier mercato estival, Rayan Cherki aurait pu quitter l'OL. En fin de contrat le 30 juin 2025, le crack de 21 ans aurait alarmé plusieurs écuries européennes, et notamment le PSG. Toutefois, Rayan Cherki aurait recalé tous ses prétendants, comme annoncé par John Textor dernièrement.

Cherki va prolonger à l'OL

« Il a refusé le PSG et Dortmund, et il a le droit. Il ne se voyait pas trop à Fulham, Crystal Palace l’aimait beaucoup, mais il a décidé de rester. Que fait-on d’un joueur qui attend la fin de son contrat sans volonté de rester un actif sérieux ? On ne peut pas laisser un joueur qui n’est pas un actif véritable détruire le business model du club », a révélé John Textor, le président de l'OL, en conférence de presse. D'ailleurs, Rayan Cherki serait sur le point de rempiler chez les Gones.

Cherki va signer d'ici dimanche soir

Selon les informations de RMC Sport, Rayan Cherki aurait un accord total avec la direction de l'OL pour prolonger son bail d'une saison, plus une en option. A en croire le média français, les deux parties devraient signer d'ici dimanche soir.