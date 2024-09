Benatia a débloqué le transfert de Rabiot, son secret est révélé

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM ce mardi. Pour finaliser le transfert de l'ancien joueur du PSG, Pablo Longoria a pu bénéficier de l'aide précieuse de Medhi Benatia. En effet, le conseiller sportif de l'OM s'est servi de son « background » pour faire plier Adrien Rabiot.

Arrivé à la Juventus lors de l'été 2019, Adrien Rabiot a claqué la porte à l'issue de sa cinquième saison. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'international français a décidé de changer d'air. Toutefois, il aura mis plus de deux mois à retrouver un club.

«Il sait exactement ce qu’attendent les gens»

Lorsque le mercato estival a fermé ses portes le 30 aout, Adrien Rabiot était toujours sans club. Alarmé par la situation du milieu de terrain de 29 ans, l'OM a décidé de saisir sa chance. Ce qui a payé. En effet, Adrien Rabiot a signé à l'OM ce mardi, grâce notamment à Medhi Benatia, qui a su convaincre le joueur. « Mehdi était encore joueur il n’y a pas si longtemps donc il a cette proximité avec le monde du foot. Qui fait que c’est plus facile avec certains joueurs. Et il a aussi été agent après sa fin de carrière, ce passé lui a permis de rester dans le monde du foot, au plus près des clubs et des joueurs, c’est ce qui fait la différence », se félicite l'OM auprès de 20 minutes.

«Quand on connaît le foot, on a ces opportunités»

Le son de cloche est le même du côté de Franck Belhassen, qui affirme aussi que le « background » de Medhi Benatia a permis à l'OM de recruter Adrien Rabiot. « Il a joué dans des grands clubs donc il a les codes, il sait comment sont dirigés ces clubs et a côtoyé des dirigeants très compétents. Il sait exactement ce qu’attendent les gens qui ont travaillé ou travaillent dans ces grands clubs. Il sait s’exprimer et faire passer des messages. Il connaît le foot et quand on connaît le foot, on a ces opportunités », a confié l'agent à 20 Minutes.