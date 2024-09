OM : Hué après son transfert, voilà ce qu'il doit faire

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En raison de ses nombreuses occasions ratées, Elye Wahi était sorti sous les sifflets du Stade Vélodrome lors du match nul entre l’OM et le Stade de Reims (2-2). Un match sur lequel ne veut pas le juger Djibril Cissé. Ce dernier estime que l’attaquant de 21 ans voulait trop prouver après son transfert et qu’il doit passer outre.

Arrivé cet été en provenance du RC Lens dans le cadre d’un transfert estimé à 25M€ hors bonus, Elye Wahi a rapidement compris l’exigence des supporters marseillais. Pour sa première au Stade Vélodrome sous le maillot de l’OM, face au Stade de Reims (2-2), l’attaquant de 21 ans était sorti sous les sifflets pour ses nombreuses occasions ratées.

« Il faut qu'il passe à autre chose »

« Il faut qu'il passe à autre chose, et qu'il se dise qu'il a réussi à se créer de grosses occasions, donc c'est positif », a confié Djibril Cissé à L'Équipe. « Cela reste un problème de dernier geste, c'est plus simple pour lui, il sait que cela se travaille. Quand tu es fantomatique et qu'on ne te voit pas, c'est mauvais signe. Mais là, on sait qu'il sait faire, c'est juste qu'il se précipite un peu trop. »

« Il voulait se faire pardonner et montrer sa valeur »

« Il y avait ses propos sur le PSG qui avaient fait une petite polémique, il a voulu bien faire, il avait peut-être trop envie de marquer, il voulait se faire pardonner et montrer sa valeur », a ajouté Djibril Cissé. « Moi, je ne le juge pas sur ce match-là. »