Le PSG perd face à Mbappé, l’OM connait le même sort !

En ce moment, la commission juridique de la LFP est occupée. Il y a quelques jours, elle devait notamment gérer le litige financier entre le PSG et Kylian Mbappé et dernièrement, c’est sur le conflit entre Chancel Mbemba et l’OM qu’il fallait statuer. C’est désormais fait, le verdict a été rendu et comme Paris, Marseille s’est fait reprendre de volée.

Après avoir ordonné au PSG de régler les 55M€ réclamés par Kylian Mbappé suite son départ, la commission juridique de la LFP devait s’occuper du cas Chancel Mbemba. Il y avait d’ailleurs deux affaires à régler en ce qui concerne le conflit entre le Congolais et l’OM. La première concernait la retenue sur salaire suite au clash entre Mbemba et Ali Zarrak. La seconde était à propos de sa mise à l’écart à l’OM.

Une retenue sur salaire diminuée

Comme le rapporte La Provence, la commission juridique de la LFP a rendu son verdict en ce qui concerne cette affaire entre Chancel Mbemba et l’OM. Tout d’abord, à propos de la retenue sur salaire, il a été demandé au club phocéen de la rabaisser de 14 à 6 jours. Une première victoire donc pour Mbemba…

Mbemba réintégré

Quid de la mise à l’écart du Congolais ? Alors que Chancel Mbemba et son entourage la jugeraient comme abusive, la commission juridique de la LFP a ordonné à l’OM de réintégrer le défenseur central au groupe professionnel. Le quotidien régional précise alors que Mbemba pourrait faire son retour le 26 septembre prochain.