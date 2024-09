Wahi hué au Vélodrome, l'OM prend position

Axel Cornic

Arrivé pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur de la saison dernière avec 30 réalisations, Elya Wahi ne convainc pas pour le moment. L'ancien de Montpellier et du RC Lens a d’ailleurs essuyé la colère des supporters de l’Olympique de Marseille dès sa première au Vélodrome contre le Stade de Reims (2-2).

Certains rêvent de jouer un match au Vélodrome, mais Elye Wahi a sans aucun doute eu envie de très vite oublier sa première. L’attaquant recruté lors du dernier mercato pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang a en effet été pris en grippe par les supporters de l’OM, qui n’ont pas hésité à le siffler.

« Je n'ai pas vu que ça sifflait »

Invité de Rothen s’enflamme ce jeudi, Pierre-Emile Højbjerg a été interrogé sur cet épisode qui a frappé son coéquipier. « Je n'ai pas vu que ça sifflait. Mais quand tu joues pour Marseille, dans un stade comme ça avec des supporteurs tellement passionnés et importants, bien sûr qu'il y a de la pression, qu'il y a une demande tous les jours et toutes les semaines de bien travailler et de se donner à fond » a expliqué le milieu danois, lui aussi arrivé cet été à l’OM.

« Si on ne veut pas la pression, on va ailleurs »

« À mon avis, on a de la chance d'être dans une telle situation, de vivre une telle expérience, d'avoir cette ambiance, cette force dans notre dos » a poursuivi au micro de RMC Sport Højbjerg, qui a de son côté réussi pleinement ses débuts à l’OM en devenant rapidement un cadre de Roberto De Zerbi. « Parce qu'on peut faire des choses importantes. Quand t'es un grand club comme Marseille, oui il y a de la pression. Si on ne veut pas la pression, on va ailleurs ». Reste à voir si Wahi saura inverser la tendance lors des prochains matchs, en commençant par le derby de ce samedi face à l’OGC Nice, qui se déroulera sur la pelouse du Vélodrome.