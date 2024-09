Riolo annonce un phénomène à l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grand artisan du très bon début de saison de l'OM, Mason Greenwood cartonne depuis son arrivée au sein du club phocéen. Et malgré toute la polémique autour de l'attaquant anglais pour ses affaires de violences conjugales, Daniel Riolo estime que Greenwood est un joueur à part dans les rangs marseillais et qu'il devrait briller cette saison.

L'OM a tenté un gros pari cet été en misant pas moins de 26M€ pour déloger Mason Greenwood (22 ans) de Manchester United. Un recrutement qui s'avère pour le moment être une grande réussite, puisque l'attaquant anglais comptabilisé déjà 5 buts et 1 passe décisive en 3 matchs de Ligue 1 avec l'OM.

Greenwood, le grand attaquant

En attendant qu'Elye Wahi ne trouve lui aussi ses repères au poste de numéro 9, c'est donc pour l'instant Greenwood qui porte l'attaque de l'OM, bien épaulé par un Luis Henrique lui aussi en grande forme sur le côté gauche (2 buts, 2 passes décisives en 3 matchs).

« Un joueur différent et au-dessus des autres »

Interrogé au micro de l'After Foot sur RMC Sport mercredi soir, Daniel Riolo s'est lui aussi enflammé pour Greenwood et l'annonce comme un véritable élément à part pour l'OM : « Il y a des joueurs qui sortent du lot, clairement. Je ne vais pas à chaque fois refaire le préambule quand je parle de Greenwood. Mais c’est un joueur différent et au-dessus des autres », estime l'éditorialiste.