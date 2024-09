De Zerbi - OM : L’énorme menace pour le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l’OM a non seulement remodelé son effectif, mais surtout attiré un nouvel entraîneur qui a la cote sur le marché : Roberto De Zerbi. L’ancien coach de Brighton a rapidement posé sa patte sur le jeu marseillais. A tel point que Daniel Riolo voit l’OM être en mesure de rivaliser avec le PSG cette saison.

Arrivé sur le banc de l'OM cet été, Roberto De Zerbi a déjà apporté sa patte au jeu des Marseillais qui on inscrit 7 points sur 9 possibles en Ligue 1. D'ailleurs, Daniel Riolo pense que cette saison, l'OM peut concurrence le PSG pour le titre de champion de France, ce qui n'est jamais arrivé depuis le rachat du club de la capitale par le Qatar.

L'OM de De Zerbi, une menace pour le PSG ?

« Tout ce qui se dégage de cette équipe, c’est énormément de confiance. Comme si les mecs étaient déjà sûrs d’eux, de leur jeu, l’osmose avec l’entraîneur. L’attitude, on s’y attendait à ce que De Zerbi soit comme ça, qu’il entraîne tout le monde derrière lui, qu’il envoie des messages ultra positifs. Et ça nous donne un OM à deux points du PSG », confiait l'éditorialiste de RMC au micro de l'After Foot avant de poursuivre.

Riolo y croit

« Alors le parcours n’est pas parfait, parce qu’il y a eu ces 20 minutes contre Reims qui n’ont pas été bonnes du tout. De Zerbi a dit on devrait avoir deux points de plus. Je ne pense pas que Reims est venu voler des points au Vélodrome parce qu’ils avaient fait un bon match ce soir-là. Toujours est-il que j’ai envie de participer à ce fantasme. J’ai envie d’y croire, ça mange pas de pain. J’ai envie de voir si l’OM peut faire une grosse saison et combien de temps ils peuvent rester dans la roue du PSG, parce que le PSG a démarré très très fort », ajoutait Daniel Riolo.