Mercato - PSG : Un «grand joueur» a tout fait capoter !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Courtisé par le PSG durant le mercato estival, Rayan Cherki est finalement resté à l’OL contre toute attente, et alors qu’il ne lui reste plus qu’une année de contrat avec son club formateur. Et John Textor ne cache pas son incompréhension sur la décision de Cherki, tout en reconnaissant son immense potentiel.

En quête de sang neuf dans le secteur offensif durant le mercato estival, le PSG a donc recruté Désiré Doué (19 ans) en provenance du Stade Rennais pour 50M€. Mais un autre jeune crack de Ligue 1 a également été annoncé avec insistance dans le viseur du club de la capitale : Rayan Cherki (21 ans). L’attaquant de l’OL était promis au départ cet été étant donné qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat, mais il semble avoir refusé le PSG.

L’OM se lâche sur le PSG et le Qatar ! https://t.co/Y1nkiaGzUy pic.twitter.com/WtZ8OmjN90 — le10sport (@le10sport) September 12, 2024

Textor se lâche sur Cherki

C’est en tout cas ce qu’a annoncé John Textor, le président de l’OL, lorsqu’il a évoqué le cas Cherki mercredi en conférence de presse : « C’est un grand joueur, il nous a aidés à gagner des matchs importants et je suis sûr qu’il peut continuer à contribuer mais à un moment où un joueur refuse de jouer au PSG… Ça n’a pas marché », indique le dirigeant lyonnais.

« Il a refusé le PSG et Dortmund »

Textor poursuit sur les coulisses du mercato de Rayan Cherki, qui a donc fait capoter son départ de l’OL : « Il a refusé le PSG et Dortmund, et il a le droit. Il ne se voyait pas trop à Fulham, Crystal Palace l’aimait beaucoup mais il a décidé de rester. Que fait-on d’un joueur qui attend la fin de son contrat sans volonté de rester un actif sérieux ? On ne peut pas laisser un joueur qui n’est pas un actif véritable détruire le business model du club » . Et le PSG est donc passé à côté du phénomène…