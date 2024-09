Rabiot : Un accord secret est révélé avec l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En manque de rythme en raison de son arrivée tardive à l'OM, Adrien Rabiot va devoir faire preuve de patience avant de retrouver la plénitude de ses moyens. Roberto de Zerbi a annoncé que cela pourrait prendre plusieurs semaines. Par conséquent, le milieu de terrain pourrait rester à Marseille durant la prochaine trêve internationale pour se préparer physiquement.

Adrien Rabiot a enfin retrouvé un club. Après la Juventus, le milieu de terrain s’est posé à Marseille. Malgré son passé parisien, le joueur a été adopté par les supporters de l’OM, qui vont devoir attendre plusieurs semaines avant d’apercevoir le grand Rabiot au Vélodrome.

« Je pense qu'il faudra deux ou trois semaines à Rabiot »

Car comme l’a annoncé Roberto de Zerbi, Rabiot n’est pas encore à son top physiquement. « Je pense qu'il faudra deux ou trois semaines à Rabiot pour se remettre à niveau. Il n'est pas là pour un ou deux mois, mais pour plusieurs années, on ne veut pas trop le presser au risque de le perdre. On aura plus de potentiel avec lui » a confié le coach de l’OM.

Deschamps lui fait une fleur

Selon les informations de RMC Sport, Rabiot devrait avoir l’occasion de parfaire sa condition physique puisqu’il aurait trouvé un accord avec Didier Deschamps et l’OM pour rester à Marseille durant la prochaine trêve internationale, en octobre dernier. Pour le milieu de terrain, l’objectif premier est de revenir à 100%.