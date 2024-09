«Une trahison» : Un proche de Rabiot craque après son arrivée à l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre, Adrien Rabiot s’est engagé en faveur de l’OM cette semaine. L’international français de 29 ans est pourtant l’une des incarnations de la réussite du centre de formation du PSG avec 227 matchs joués avec l’équipe première parisienne. Forcément, cette arrivée a beaucoup de mal à passer auprès des supporters, à l’instar d’Anthony Vivien, fondateur et président de l’association les Titis du PSG, mais également proche du joueur.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a fait sensation cette semaine en signant en faveur de l’OM, lui qui était libre de rejoindre le club de son choix après la fin de son engagement avec la Juventus. De quoi susciter l’emballement d’une majorité de supporters marseillais, mais dans le camp parisien, c’est la soupe à la grimace. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Adrien Rabiot a assumé son choix. « Je n'ai rien à expliquer, je fais ma carrière. Il est vrai que finalement, on peut se rendre compte que rien n'est impossible dans la vie, a affirmé l’ancien du PSG. Avec de l'expérience et d'autres circonstances, on peut se rendre compte que les choses sont différentes. Peut-être que ça en a déçu certains mais le choix m’appartient ». Une explication très loin de convaincre Anthony Vivien, fondateur et président de l’association les Titis du PSG.

« Je suis déçu. Je suis triste, très triste »

Invité du podcast 100% PSG le Mag sur France Bleu, Anthony Vivien a affiché sa colère mais également son émotion de voir Adrien Rabiot rejoindre l’OM. « Je ne réalise toujours pas, confie-t-il avec du mal. C’est une trahison. Je comprends qu'un footballeur puisse signer parce que c'est un métier, qu'il faut bien mettre de la nourriture dans sa gamelle... Il y a eu les épisodes Fiorèse et Dehu. J'étais dans le stade et je n'avais eu aucuns scrupules à faire part de mon mécontentement à cette époque-là, mais là on parle d'un Titi. De mon Titi. Que j'ai toujours défendu sur les années 2010, quand il a pris cher par les supporters. Qui a toujours mouillé le maillot, qui n'a jamais triché. Alors oui, il y a la gestion de sa mère... Il y avait tout ça... Il s'est battu, il est revenu en Equipe de France... Il est champion de France avec le maillot du PSG au début des années 2010, il bat l'OM, je le revois, j'y étais ce jour-là. Et me dire que presque une quinzaine d'années, il va mettre ce maillot-là... Le voir chanter, le voir mettre l'écharpe... Je ne réalise toujours pas. Je ne sais pas quoi penser. Ce que je sais, c'est que je suis déçu. Je suis triste, très triste. Je ne lui souhaite évidemment pas de mal sur le terrain. Mais ce que je souhaite, c'est que quand il viendra au Parc des Princes, on lui mette une volée 4, 5, 6, 7-0, et qu'il s'en rappelle jusqu'à la fin de ses jours. »

« Ils sont proches »

A travers les Titis du PSG, Anthony Vivien avait noué une relation forte avec Adrien Rabiot au fil des années, de quoi justifier son émotion comme l’a précisé plus tard sur X Pia Clemens, présentatrice du podcast 100% PSG le Mag : « Beaucoup savent qu'ils sont proches. Et logiquement, depuis la signature d'Adrien à l'OM, son portable a méchamment chauffé ».