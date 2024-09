L’ASSE humiliée, le PSG garde un record historique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les Stéphanois ont la gueule de bois ce samedi, au lendemain de la défaite contre l’OGC Nice (8-0). Un score humiliant qui n’est pas une première en Ligue 1, le PSG conservant notamment un double record sur les trente dernières années avec un score encore plus lourd.

Une humiliation. L’AS Saint-Étienne a vécu une soirée cauchemardesque ce vendredi sur la pelouse de l’OGC Nice en encaissant un terrible 8-0. Il n’y a pas eu de match avec l’ouverture du score azuréenne dès la 4e minute sur un but contre son camp de Dylan Batubinsika, avant des réalisations de Tanguy Ndombele, Mohamed-Ali Cho, Youssoufa Moukoko par deux fois, Evann Guessand, Sofiane Diop et enfin Pablo Rosario. « Le sentiment qui prédomine, c’est la honte. On n’est pas fiers de ce qu’on a produit, moi le premier. On a oublié les bases ce soir : les courses, gagner des duels, être en bloc. Face à une bonne équipe, ça fait très mal. Le premier responsable, c’est moi, assumait Olivier Dall’Oglio après la rencontre. Je pensais qu’on était capable de rééditer la performance face à Lille. Ce soir, je comprends la réaction des supporters et je leur présente mes excuses. » Un résultat qui entre dans les annales du Championnat de France.

Intertitre 26-0 à la mi-temps, record au 21e siècle

Comme le souligne OptaJean, le Gym est devenu la première équipe à marquer au moins 6 buts en première période d’un match de Ligue 1 au 21e siècle. C’est également la première fois dans son histoire que l’ASSE encaisse autant de buts sur les 45 premières minutes. Les Verts échappent par ailleurs à un triste record datant de 1951, celui de la défaite la plus large de leur histoire, contre Bordeaux (9-0). Sur les trente dernières années, le PSG conserve en revanche un double record.

Le PSG domine toujours le classement des plus grosses humiliations

StatsDuFoot le rappelle, l’OGC Nice n’est pas passé loin d’éclipser un double exploit du PSG, celui de la plus large victoire en Ligue 1 depuis 1994. Le club de la capitale avait écrasé l’ESTAC le 13 mars 2016 sur le score de 9-0, le même que face à Guingamp trois années plus tard (le 19 janvier 2019). Avec leur 8-0, les Niçois égalent l’OL (8-0 contre l’OM en 1997), le LOSC (8-0 contre le FC Istres en 2005) et encore le PSG (8-0 contre Dijon en 2018).