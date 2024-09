Sorties, fêtes… Un joueur du PSG refuse de suivre Neymar et Verratti !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré sa discrétion, Kang-in Lee ne serait pas le dernier pour mettre l’ambiance au sein du PSG, club qu’il a rejoint l’été dernier. Mais à l’extérieur du vestiaire, l’international sud-coréen se distingue par son sérieux malgré les tentations de la vie parisienne, lui qui reste focalisé par le rectangle vert.

« Je suis très heureux de l’avoir. C’est un joueur très spécial, différent des autres. » Présent en conférence de presse vendredi à la veille du déplacement à Reims, Luis Enrique a pu confier tout le bien qu’il pensait de Kang-in Lee, arrivé dans la capitale l’été dernier pour 22M€. « À mon arrivée au club, je le connaissais bien puisqu’il évoluait dans le championnat espagnol. Il peut jouer en attaque comme au milieu de terrain, il est très polyvalent, saluait le technicien espagnol du PSG. C’est un joueur qui est en forme physiquement et très bon techniquement. » Le Sud-Coréen a rapidement tapé dans l’oeil de Luis Enrique, et son sérieux n’y serait pas pour rien.

Le PSG a pris une décision pour Dembélé https://t.co/K0A2eP4qkH pic.twitter.com/N3TRC3gm2w — le10sport (@le10sport) September 21, 2024

Kang-in Lee pas intéressé par les soirées

Comme l’explique Le Parisien, Kang-in Lee reste focalisé sur sa carrière et n’a pas cédé aux tentations de la vie dans la capitale. « Le gaucher mange, dort et rêve football », écrit le quotidien francilien, précisant que le milieu offensif goute très peu aux diners et autres soirées, lui qui vit en famille.

Neymar, Verratti… D’autres joueurs n’ont pas fait de même

Par le passé, tous les joueurs du PSG n’ont pas forcément été irréprochables dans ce domaine. On pense notamment à Ronaldinho au début des années 2000, ou encore plus récemment à Marco Verratti et Neymar, dont les sorties nocturnes ont fait couler beaucoup d'encre. Ce dernier s’était d’ailleurs rapidement lié d’amitié avec Kang-in Lee qui, contrairement aux apparences, n’est pas effacé dans le vestiaire au point d’apparaître comme l’une des « personnalités » du groupe.