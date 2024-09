Mercato - PSG : Luis Enrique valide un gros risque !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a connu un mercato estival plutôt tranquille, et a surtout pris la grande décision de ne pas recruter de nouvel avant-centre, malgré la blessure de Gonçalo Ramos. Le club parisien et Luis Enrique font notamment confiance à Randal Kolo Muani, alors que l’entraîneur espagnol s’est dit une nouvelle fois satisfait du rendement du numéro 23.

Le mercato estival aura permis au PSG de poursuivre sur sa ligne directrice, à savoir la construction d’un effectif très jeune, et tourné vers le collectif. Paris a recruté, notamment en défense et au milieu de terrain, mais s’est montré très tranquille offensivement…

Le PSG a décidé de ne pas recruter d’attaquants cet été

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 21 juillet dernier, le tandem Luis Enrique - Luis Campos a décidé de faire confiance à Gonçalo Ramos et à Randal Kolo Muani pour occuper ce poste d’avant-centre. Mais alors que le Portugais s’est blessé pour trois mois lors du premier match de la saison en août dernier, le Français, recruté contre 90M€, ne parvient pas encore à convaincre le grand public.

« J’aime beaucoup les attaquants qui peuvent jouer de la sorte »

En revanche, en ce qui concerne Luis Enrique, l’entraîneur du PSG a une nouvelle fois vanté les qualités du numéro 23 après le match nul face à Reims ce samedi soir : « C’est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes, j’aime beaucoup les attaquants qui peuvent jouer de la sorte. Il a joué à droite, ce qui permet d’avoir plus de profondeur. C’est ce qu’on cherchait à un moment donné mais avec le but adverse, on avait un peu moins d’espace. Alors il a été replacé en numéro 9 », a ainsi confié Luis Enrique.