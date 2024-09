PSG - Rabiot : Une trahison légitime ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Libre, Adrien Rabiot pouvait s’engager où bon lui semble cet été. Le milieu de terrain formé au PSG a alors surpris tout le monde en s’engageant avec l’OM. Un transfert qui a bien évidemment fait parler que ce soit à Marseille ou bien à Paris, où on a évoqué une trahison. Pour autant, Edouard Cissé, lui aussi passé par les deux clubs, ne le voit pas de la même manière.

Formé au PSG, Adrien Rabiot avait fait savoir par le passé qu’il était impossible pour lui de signer à l’OM et porter le maillot olympien. Une promesse brisée il y a quelques jours. En effet, l’ex-joueur de la Juventus s’est engagé pour deux saisons avec le club phocéen. Forcément, à Paris, on n’a pas hésité à parler de trahison. Mais est-ce vraiment le cas avec Rabiot ?

« Aucune raison pour qu’il leur demeure fidèle »

Pour So Foot, Edouard Cissé a évoqué le choix d’Adrien Rabiot. Lui aussi passé par le PSG puis l’OM, il ne voit pas cela comme une trahison étant donné la fin compliquée du Français à Paris : « Globalement à Paris, ça se termine souvent mal et avec ce qui s’est passé avec Adrien, il n’y a aucune raison pour qu’il leur demeure fidèle ».

« Il était libre de signer où il voulait »

Et à propos de la décision d’Adrien Rabiot de signer à l’OM, Edouard Cissé a confié : « Pourquoi signer à l’OM ? Il était libre de signer où il voulait et si ça ne s’est pas fait dans des clubs plus huppés, il s’est sûrement dit “Je vais à Marseille ça va être sympa, je vais beaucoup jouer et revenir en Bleus ».