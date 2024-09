Mercato - OM : Le départ d’un crack était inévitable

Arnaud De Kanel

Trop peu utilisé, Oussama Targhalline prenait la décision de quitter l'OM en 2022. Couvé par Jorge Sampaoli, le Marocain a avoué qu'il aurait tout de même plier bagages si l'Argentin était resté sur le banc. Le départ de Targhalline était donc inévitable.

Médaillé de bronze lors des derniers JO de Paris 2024 avec le Maroc, Oussama Targhalline veut capitaliser sur son brillant été et tenter de prendre part à une saison complète en Ligue 1 avec Le Havre. Il n'aurait jamais pu le faire avec l'OM, club qu'il a quitté temporairement à l'été 2022 avant de le quitter définitivement en 2023. Il avait noué une grande complicité avec Jorge Sampaoli mais même si l'Argentin était resté, il serait parti car sa décision était prise.

«La décision était déjà prise»

« Je lui avais déjà dit. La décision était déjà prise alors qu’il m’avait même dit qu’il me donnerait un petit peu plus de temps de jeu. Pour moi, c’était le moment. Dans ma tête, je voulais être titulaire et apporter ce que j’avais appris. J’avais conscience du club où j’étais, des joueurs qu’il y avait devant moi. Moi aussi, j’avais envie d’être important. Je ne voulais plus être sur le banc. J’étais impatient, en fait, de montrer des choses. Pourtant, j’aurais pu me dire que oui, j’étais joueur de l’OM, dans une ville où il fait beau… », a expliqué Oussama Targhalline à So Foot avant d'évoquer la réaction de son entourage.

«Si tu quittes l’OM pour signer au Barça, ça fait beaucoup plus sens»

« Ce que ton entourage te disait, aussi, non ? Oui, mais ça, c’est normal, car il y a une forme de logique dans leur tête à respecter. Si tu quittes l’OM pour signer au Barça, ça fait beaucoup plus sens que si tu dis que tu veux quitter l’OM pour être prêté en Turquie », a ajouté le joueur du HAC.