OM - Greenwood : Un transfert loin de faire l’unanimité à Marseille

Arnaud De Kanel

La signature de Mason Greenwood à l'OM fait couler beaucoup d'encre. Recruté malgré les lourdes accusations dont il avait fait l'objet, l'attaquant anglais divise toujours autant. Un sondage révèle d'ailleurs une nette fracture entre les fans du ballon rond et ceux de l'OM.

C'est le transfert le plus commenté de l'été. Malgré les différents interventions politiques, l'OM allait au bout de ses idées en recrutant Mason Greenwood. Accusé de violences conjugales, l'attaquant divise forcément.

Longoria assume pour Greenwood

« Je suis le premier à comprendre que l’arrivée de Mason suscite beaucoup de questions et d’interrogations. Je respecte l’opinion de chacun. Mais je ne suis pas ici pour rentrer dans la polémique. On parle du passé. C’est une situation complexe et ancienne. Mason s’est déjà exprimé sur le sujet, même hier (jeudi). J’ai pris le temps nécessaire pour parler avec toutes les parties autour du dossier. J’ai eu une implication personnelle sur tout le processus. Je peux vous assurer que le club a une approche très professionnelle et minutieuse. Je suis espagnol donc je sais que Mason a été exemplaire la saison dernière à Madrid. J’assure personnellement que Mason a toutes les valeurs que l’on veut développer au club. Comme tous ses coéquipiers », avait alors assuré Pablo Longoria. Un sondage montre malgré tout que la signature de Mason Greenwood est encore loin de faire l'unanimité.

Greenwood ne fait pas encore l'unanimité

Un sondage Odoxa réalisé pour RTL et Winamax lâche des chiffres édifiants concernant Mason Greenwood. Suite à l'abandon des poursuites judiciaires, une large majorité des amateurs de football semble soutenir la décision de l'Olympique de Marseille. En effet, 63 % des fans de ballon rond estiment que le club phocéen a fait le bon choix en recrutant ce joueur controversé. L'approbation est encore plus marquée chez les supporters marseillais, avec 81 % d'entre eux approuvant cette décision. Toutefois, une minorité reste sceptique : 35 % des amateurs de football et 17 % des fans de l'OM jugent que ce recrutement pourrait entacher l'image du club.