Rabiot - Greenwood : Les transferts de la «honte» à l’OM

C’est un mercato XXL que l’OM a réalisé cet été. Malgré le manque de Coupe d’Europe, le club phocéen reste très attractif et on a notamment pu le voir avec la signature de Roberto De Zerbi, mais aussi Mason Greenwood ou encore Adrien Rabiot. L’OM a frappé fort avec les arrivées de l’Anglais et du Français. Des transferts qui ont fait énormément parler, certains n’hésitant d’ailleurs pas à parler de « honte » à propos de ces opérations. Pour des raisons bien différentes toutefois.

Quel recrutement effectué par l’OM ! Durant ce mercato estival, le club phocéen a mis les moyens et s’est donné les moyens pour se qualifier pour la Ligue des Champions et pourquoi pas jouer le titre de champion de France. L’OM a notamment lâché plus de 30M€ pour s’offrir les services de Mason Greenwood, grand espoir du football anglais. A Marseille, on peut également désormais compter sur Adrien Rabiot. Libre après son départ de la Juventus, le Français a finalement choisi de rejoindre l’effectif de Roberto De Zerbi.

Greenwood : « Une honte pour la ville et le club »

Désormais à l’OM, Mason Greenwood avait toutefois été procédé par la polémique suite aux accusations de viol et violences conjugales de sa compagne. A Marseille, de nombreuses voix s’étaient alors élevées pour s’opposer à l’arrivée de l’Anglais. Sophie Pioro, directrice de l’association Solidarité Femmes 13, avait alors lâché au Parisien à propos de Greenwood : « Les faits ont été avérés, même s’il n’y a pas eu de jugement après un retrait de plainte, des preuves ont circulé. Ça nous laisse un petit peu interrogatifs. L’image de Marseille est entachée, ce serait une honte pour la ville et le club d’avoir ce joueur dans l’équipe ».

Rabiot : « Ce deal est une honte »

Pour des raisons totalement différentes de Mason Greenwood, l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM serait également « une honte ». C’est ce qu’a annoncé Grégoire Akcelrod, agent FIFA. Pour Ouest France, il a justifié sa pensée sur Rabiot à Marseille, expliquant alors : « Je ne vois pas le positif de voir un joueur titulaire à la Juventus et en équipe de France rejoindre un club qui ne jouera pas la Coupe d’Europe. Passer de la Juventus à Marseille, c’est un échec. En plus, il va considérablement réduire son salaire. Ce ne serait jamais arrivé avec un agent. Ce deal est une honte ».