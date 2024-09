Mercato : L’OM avait une idée derrière la tête avec cet indésirable

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Même s’il n’était pas dans le loft des indésirables avec Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Jordan Veretout et compagnie, Geoffrey Kondogbia était tout de même invité à quitter à l’OM lors du dernier mercato estival. Si l’international centrafricain est finalement resté à Marseille, son départ était vivement désiré par la direction olympienne. Et pour cause, avec ce départ de Kondogbia, l’OM avait un objectif précis.

Très actif dans le sens des arrivées, l’OM l’a également été dans le sens des départs à l’occasion du dernier mercato estival. Ce sont de nombreux joueurs qui ont quitté le club phocéen, notamment ceux qui avaient l’étiquette d’indésirable. Chancel Mbemba est revanche lui toujours à Marseille, tout comme Geoffrey Kondogbia. Si le Congolais ne rejouera plus avec l’OM, le milieu de terrain vient d’enchainer 3 titularisations. Ayant tapé dans l’oeil de Roberto De Zerbi, Kondogbia a su inverser la tendance à propos de sa situation à Marseille, lui qui devait initialement s’en aller.

« L’objectif c’était de se séparer des gros salaires »

Cet été, l’OM souhaitait en effet se séparer de Geoffrey Kondogbia. Et pour cause, l’objectif était de se débarrasser de son gros salaire. « En fin de saison dernière, j’étais convaincu que Kondogbia allait partir, parce que l’objectif c’était de se séparer des gros salaires. L’OM estimait qu’en termes de leadership ou de jeu, il n’avait pas été à la hauteur », a confié Florent Germain, journaliste RMC, pour L’After Marseille.

« Kondogbia a promis que s’il y avait une offre qui intéressait tout le monde, il partirait »

Il a également expliqué que le mercato de Geoffrey Kondogbia à l’OM : « Il y a eu cet échange, que Roberto De Zerbi a confirmé, au téléphone où Kondogbia a promis que s’il y avait une offre qui intéressait tout le monde, il partirait, il ne serait pas là à s’accrocher à son contrat. Mais en attendant, il était revanchard et ça a beaucoup plu dans le discours. En trouvant des qualités à Kondogbia, De Zerbi a réussi à lui faire une place ».