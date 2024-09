Transferts : Rabiot dévoile la «pièce maîtresse» du mercato de l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent ce mercredi en conférence de presse, Adrien Rabiot est notamment revenu sur l’importance de Roberto De Zerbi dans son choix de rejoindre l’OM. L’international français a avoué que sa présence avait logiquement été déterminante, que ce soit pour lui, mais également pour les autres joueurs arrivés cet été à Marseille.

Au lendemain de l’annonce de signature pour les deux prochaines saisons, Adrien Rabiot était présent en conférence de presse ce mercredi, à l’occasion de sa présentation en tant que nouveau joueur de l’OM. Le milieu de terrain âgé de 29 ans a expliqué son choix, évoquant notamment l’importance de Roberto De Zerbi dans celui-ci.

Mercato - OM : La mauvaise nouvelle de Rabiot après sa signature https://t.co/DNf3HlEwy0 pic.twitter.com/90pj75mUPl — le10sport (@le10sport) September 18, 2024

« C’est un compétiteur, quelqu’un qui veut gagner »

« Il n'est plus à présenter, j'ai eu l’occasion de jouer contre lui déjà quand il était à Sassuolo, on a vu par la suite qu’il a fait de très belles choses aussi. Il propose du beau football, c’est un compétiteur, quelqu’un qui veut gagner, je me retrouve aussi dans ces choses-là », a déclaré Adrien Rabiot.

« Ça a été une pièce maîtresse »

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’attractivité de l’OM a été encore plus décuplée cet été, une importance confirmée par l’international français (48 sélections) : « Bien évidemment, pour moi, comme pour les joueurs qui sont arrivés cet été, ça a été une pièce maîtresse. »