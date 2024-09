Mercato : Délivrance pour l’ASSE, il s’offre du sursis

Arnaud De Kanel

Battue lors des trois premières journées de Ligue 1, l'ASSE a relevé la tête en s'offrant une victoire de prestige vendredi face au LOSC (1-0), l'un des quatre représentants français en Ligue des champions cette saison. Un succès qui offre un peu de sursis à Olivier Dall'Oglio pour qui l'avenir devenait de plus en plus flou au fil des semaines.

La trêve internationale a fait le plus grand bien à l'ASSE. Les Verts l'ont pourtant passé dans la peau d'une solide lanterne rouge inoffensive avec zéro but marqué après trois rencontres. Mathieu Cafaro a délivré les siens vendredi en offrant le but de la victoire, la première de la saison, face au LOSC. De quoi offrir du sursis à son entraineur Olivier Dall'Oglio.

«S’il perd encore deux matches, Dall’Oglio va sauter et payer pour tout le monde»

Dans le football moderne, tout va très vite et le coach de l'ASSE aurait pu en faire les frais en cas de nouveau revers. « S’il perd encore deux matches, Dall’Oglio va sauter et payer pour tout le monde », assurait Bernard Lions, spécialiste des Verts pour L'Equipe, dans le Sainté Night Club. Olivier Dall'Oglio a pu compter sur la réaction de son groupe qui ne l'a jamais lâché comme l'indiquait Peuple Vert la semaine passée. La preuve en est avec cette belle victoire sur laquelle Dall'Oglio compte capitaliser.

«J'ai vu beaucoup de choses que je souhaite revoir sur les prochains matchs»

« Disons qu'on a monté le niveau sur plusieurs aspects, notamment techniquement où on a eu des séquences plus longues de conservation. J'ai demandé au groupe d'avoir plus de confiance. L'apport des nouveaux joueurs est plus important, ça va nous donner plus de forces pour les prochains matchs. Il fallait monter le niveau et on a tenu. J'ai vu beaucoup de choses que je souhaite revoir sur les prochains matchs », a indiqué Olivier Dall'Oglio vendredi en conférence de presse d'après-match. Son aventure dans le Forez va donc continuer pour le moment.