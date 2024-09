Mercato : Nouvelle bataille annoncée pour le PSG !

Arnaud De Kanel

En feu depuis le début de saison avec le Sporting Portugal, Victor Gyokeres ne devrait pas s'éterniser dans la capitale portugaise. Ardemment courtisé par la Premier League, l'attaquant suédois est également dans le viseur du PSG. Une bataille à trois commence même à se dessiner pour l'été prochain.

Cet été, le PSG s'est montré plus discret que d'habitude et n'a pas entamé de grandes manœuvres, finalisant les dossiers Safonov, Neves, Pacho et Doué sans concurrence trop importante. Mais l'été prochain, le club de la capitale pourrait bien sortir les grands moyens pour conclure l'arrivée de Victor Gyokeres.

Le PSG à la lutte avec la Premier League pour Gyokeres

D'après les informations de Caught Offside, le PSG ferait partie des trois prétendants à la signature de Victor Gyokeres lors du prochain mercato estival. Chelsea, qui espère encore attirer Victor Osimhen, et Tottenham sont également intéressés par le goleador suédois.

Les Spurs ont de l'avance ?

Pour l'heure, Victor Gyokeres n'a émis aucune préférence quant à sa future destination. En revanche, Tottenham aurait pris les devants d'après les informations de Caught Offside puisque les Spurs auraient montré plus d'intérêt que le PSG et Chelsea. Le club du nord de Londres serait déçu du rendement de Dominic Solanke, recruté pour près de 80M€ cet été.