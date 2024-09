PSG : Luis Enrique annonce un coup dur

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a affronté Gérone en Ligue des Champions. Titularisé par Luis Enrique, Marco Asensio est sorti sur blessure dès la 39ème minute de jeu. Comme l'a annoncé Luis Enrique après la victoire du PSG au Parc des Princes, son numéro 11 a un souci musculaire.

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a accueilli Gérone au Parc des Princes ce mercredi soir. Alors que Gonçalo Ramos est blessé, Luis Enrique a décidé de titulariser Marco Asensio en tant que faux numéro 9. Toutefois, l'international espagnol a dû céder sa place prématurément à cause d'une blessure.

Asensio s'est blessé contre Gérone

Touché à une cuisse, Marco Asensio (28 ans) a dû quitter la pelouse du Parc des Princes dès la 39ème minute de jeu, ayant été remplacé par Randal Kolo Muani (25 ans). Interrogé après le coup de sifflet final de PSG-Gérone (1-0), Luis Enrique a donné des nouvelles de Marco Asensio.

«C’est musculaire, mais nous pensons que ce n’est pas grave»

« Marco Asensio ? Il s’est blessé, il a senti un pincement. C’est musculaire, mais nous pensons que ce n’est pas grave », a confié Luis Enrique, le coach du PSG, au micro de Movistar +, avant d'en rajouter une couche en conférence de presse. « J’ai abandonné mes études de médecine l’année dernière. Je ne sais pas exactement ce qu’il a. Oui, il s’est blessé. Il a ressenti une gêne et demain (ce jeudi), il passera les examens nécessaires. Le médecin et le club vous informeront ensuite. Il a demandé un changement. C’est dommage parce que je pense qu’il était à un très haut niveau, et c’est dommage parce que nous ne voulons pas que les joueurs se blessent ». Reste à savoir quand Marco Asensio va pouvoir reprendre la compétition avec le PSG.