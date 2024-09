Ils sont «tricards» à l’OM, le scénario hallucinant !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison difficile, l'OM se devait de relancer complètement la dynamique autour du club. Les dirigeants ont œuvré pour réaliser un mercato de folie et reconstruire un effectif capable de s'illustrer en Ligue 1. Ce nouvel élan semble donner des idées à des joueurs qui étaient déjà là et qui ne faisaient pas forcément partie des plans. L'effet De Zerbi inspire énormément.

Depuis le début de la saison, l'OM a souvent pu s'appuyer sur les performances de ses nouveaux arrivants, à commencer par Mason Greenwood. L'attaquant anglais a été plus discret face à l'OL dimanche soir et certains joueurs que l'on n'attendait pas à ce niveau sortent du bois petit à petit. C'est le cas de Pol Lirola et d'Ulisses Garcia par exemple.

Les anciens font parler d'eux

Face aux grands rivaux lyonnais, Roberto De Zerbi a prouvé une nouvelle fois sa valeur en faisant appel à des joueurs que l'on pensait partir cet été. En effet, Pol Lirola et Ulisses Garcia ont tous eux été placés dans la liste des indésirables et ils ont marqué les deux premiers buts marseillais après leur entrée en jeu. « L’OM ce soir, a envoyé un autre message. L’OM remplit la messagerie chaque semaine et dit: ‘on sera là’. Rabiot va intégrer cette équipe et même si Wahi est en dedans, il y aura des mecs pour jouer devant. Si même des ‘tricards’ reprennent confiance comme Ulisses Garcia, Pol Lirola... » constate Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.

Un coaching gagnant

Au terme d'un match à rebondissements, l'OM a fini par prendre le meilleur sur l'OL à la toute fin du match (3-2). Un résultat d'autant plus satisfaisant puisque les trois buteurs marseillais sont tous des remplaçants, une grande première dans l'histoire du club à ce niveau-là. C'est dire si la prestation de Roberto De Zerbi à la tête de l'OM laisse énormément de satisfaction depuis le début.