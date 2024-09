OM : Riolo annonce un fiasco à 25M€ ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En mission pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang cet été, l'OM a désigné Elye Wahi comme un bon successeur. L'avant-centre de 21 ans ne réalise pas un très bon début de saison et dimanche soir face à l'OL, il a fini par sortir après la première mi-temps. L'ancien Lensois, qui a débarqué dans la polémique en raison de ses anciennes déclarations, devra vite se rattraper pour éviter la catastrophe.

Recruté par l'OM cet été pour 25M€, Elye Wahi a connu des débuts mitigés avec son nouveau club. S'il a marqué pour son premier match sur penalty, il n'a pas pu éviter les sifflets des supporters du Vélodrome face à Reims le mois dernier après avoir raté quelques occasions. Depuis, il a du mal à faire parler son talent et l'inquiétude ne cesse de monter.

Wahi pas dedans

Même si Roberto De Zerbi continue de lui faire confiance en le titularisant presque à chaque match, Elye Wahi ne montre pas de signes rassurants. Le joueur de 21 ans se cherche encore dans une équipe en pleine forme et devra faire mieux à l'avenir. « À chaque fois que tu vois un mec sur la pelouse à la place de Wahi, les autres dégagent quelque chose de beaucoup plus positif. Tu sens qu’il se prend la tête, alors que les autres sont, dans cette équipe de l’OM qui est hyper fraiche en termes d’attitude et de caractère, 100% positifs alors que lui se fait mal au crâne » analyse Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.

L'OM poursuit son beau début de saison

Réduits à dix dès le début du match face l'OL dimanche soir, les Marseillais ont réussi à décrocher la victoire au terme d'un match plein de rebondissements. A l'issue de la 5ème journée, ils occupent la tête de la Ligue 1, accompagnés de l'AS Monaco et du PSG. Un premier mois qui correspond totalement aux attentes du club, en difficulté la saison dernière.