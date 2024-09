L’OM termine son grand rival en story Instagram !

Jean de Teyssière

Dimanche soir, en clôture de la 5ème journée de Ligue 1, l’OM est allé battre son grand rival lyonnais au Groupama Stadium, au terme d’un match à rebondissement. Jonathan Rowe a libéré son équipe dans les dernières secondes et après la rencontre, l’attaquant marseillais Neal Maupay s’est amusé à chambrer ses adversaires dans une story publiée sur Instagram.

Qu’il est bon de battre un rival ! Le choc des Olympiques a tenu toutes ses promesses. L’OM, réduit à 10 dès la 5ème minute de jeu après l’expulsion de Leonardo Balerdi a réussi à trouver de formidables ressources pour sortir vainqueur de son duel face à l’OL (3-2). Cela valait bien un chambrage de la part des joueurs marseillais.

Un match renversant !

Le film du match entre l’OM et l’OL est très animé. Cinquième minute de jeu, Leonardo Balerdi est exclu après avoir déjà reçu son deuxième carton jaune. Marseille tient bien et à la mi-temps, le score est de 0-0, à cause notamment du penalty manqué par Alexandre Lacazette (45 + 7è). En seconde période, le match s’emballe. Duje Caleta-Car marque contre son ancienne équipe et porte le score à 1-0 pour l’OL. Mais l’OM n’abandonne pas et parvient à égaliser, puis à mener dans les dix dernières minutes. Rayan Cherki égalise à la 93ème minute et alors qu’on se dirige vers un match nul, Jonathan Rowe lâche une frappe magnifique à l'entrée de la surface de réparation pour permettre à son équipe de remporter ce match épique.

Neal Maupay chambre l’OL

Entré à la 80ème minute de jeu, Neal Maupay a assisté sur le terrain à la formidable victoire de son équipe. L’ancien Niçois était visiblement ravi d’avoir battu l’OL et dans une story Instagram postée juste après la rencontre, on peut l’y voir boire une bouteille d’eau, floquée de l’écussion de l’OL. Une façon illustrée de dire que l’OM a bu l’OL au Groupama Stadium.