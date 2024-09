Mercato : L’OM met la main sur la perle rare ?

Thomas Bourseau

Le PSG a Luis Enrique et l’OM dispose de Roberto De Zerbi. À des échelles différentes, les deux rivaux historiques sont entraînés par de fins tacticiens passés par l’école espagnole et italienne. Aux yeux de Kevin-Prince Boateng, l’Olympique de Marseille a touché le jackpot avec De Zerbi.

Roberto De Zerbi est « l’homme du projet de l’OM ». C’est du moins l’avis de Neal Maupay, onzième et ultime recrue estivale bouclée par le tandem Pablo Longoria (président) - Medhi Benatia (conseiller sportif). Le technicien italien a débarqué à l'OM cet été libre de tout contrat de Brighton après avoir notamment effectué un passage remarqué en Italie du côté de Sassuolo.

«C’est le meilleur, dans les détails, en tant que personne»

C’est au sein du club de Serie A que Kevin-Prince Boateng avait rencontré Roberto De Zerbi. Rapidement, en évoluant sous les ordres de l’actuel entraîneur de l’OM de l’autre côté des Alpes, l’ex-joueur du FC Barcelone n’avait pas peur de le dire courant 2024 : l’Olympique de Marseille a recruté le meilleur entraîneur du monde. « C’est le meilleur, dans les détails, en tant que personne. Dans toutes les équipes dans lesquelles il va, chaque joueur devient plus fort. J’ai joué sous ses ordres et j’avais 32 ans et il m’a rendu meilleur. Il était à Sassuolo, chaque joueur est devenu plus fort. Locatelli est allé à la Juventus, Sensi est allé à l’Inter. Sur le terrain, chaque détail a son importance. Il met des petites zones carrées sur le terrain, donc vous savez que si vous avez le ballon dans ce carré, quatre carrés en diagonale, le numéro 8 y sera libre, chaque joueur a six options de passe. C’est incroyable ».

«Il rend les joueurs lambdas, très fort»

Pour FIVE, émission de Rio Ferdinand, Kevin-Prince Boateng affirmait ces derniers mois que la « perfection » recherchée par Roberto De Zerbi lui permettait de faire passer un cap à chaque joueur qui le suit. « La distance, le corps en opposition, la vitesse de la passe, de quel pied, tout, parce qu’il veut la perfection. Et il rend les joueurs lambdas, très fort. Il vit foot 24h/24, 7j/7, chaque jour il vous rend meilleur. C’est le meilleur coach au monde ».