À l’OM, il «rêve» de faire tomber le PSG !

À l’automne 2024, le Champions Project initié par l’homme d’affaires américain et propriétaire de l’OM qu’est Frank McCourt aura été mis en place depuis huit ans. Cependant, le PSG est toujours parvenu à faire mieux que l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Roberto De Zerbi aimerait que cela cesse.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar Sports Investments à l’été 2011, le club de la capitale est devenu l’ogre du football français. Dès lors, les compétitions nationales et le championnat ont souvent remportés par le Paris Saint-Germain. En Ligue 1, seuls Montpellier (2012), l’AS Monaco (2017) et le LOSC (2021) ont su chiper le trophée de Ligue 1 au Paris Saint-Germain version QSI.

Le Champions Project de Frank McCourt ne prend pas

En parallèle, l’OM connaît une véritable disette de trophées depuis 2012 et n’a jamais pu titiller le Paris Saint-Germain dans la course à la Ligue 1 malgré le Champions Project lancé par le propriétaire de l’Olympique de Marseille Frank McCourt à son arrivée à l’automne 2016. Roberto De Zerbi a été nomme entraîneur de l’OM en juin dernier et porte le projet sportif du club phocéen pour les 3 prochaines saisons.

«Rivaliser avec le PSG ? C'est notre rêve»

Pour L’Équipe, Roberto De Zerbi a clairement affiché l’ambition de rivaliser avec le PSG pendant son passage sur le banc de l’OM. « Est-il possible de rivaliser à terme avec le PSG ? C'est notre rêve. Quand ? Je ne sais pas. Mais bien sûr que c'est notre ambition, sinon tu ne viens pas à l'OM. Maintenant, on reste en construction. Paris a réussi de grandes choses ces dernières années. On ne peut pas faire semblant non plus, bien sûr qu'on veut rivaliser avec Paris. Personne ne doit l'oublier à l'OM, et je ne parle pas seulement des joueurs ».