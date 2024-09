Mercato - OM : Une recrue réalise déjà un coup historique !

Pierrick Levallet

Cet été, l’OM a fait un mercato de folie. Pablo Longoria, désireux de construire un effectif à l’image de Roberto De Zerbi, a bouclé une bonne dizaine d’arrivées dont celle de Pierre-Emile Højbjerg. Le milieu de terrain de 29 ans a d’ailleurs été buteur pour le Danemark face à la Suisse (2-0) et a par la même occasion réalisé un coup historique pour l’OM.

Højbjerg frappe déjà fort pour l'OM !

En effet, Pierre-Emile Højbjerg a été buteur pour le Danemark face à la Suisse ce jeudi soir (2-0). L’international danois est par la même occasion devenu le 60e joueur européen évoluant à l’OM à inscrire au moins un but en compétition officielle. Comme le rapporte But Football Club, c’est le meilleur total pour un club français, la formation olympienne ayant surclassé l’AS Monaco.

Højbjerg, la pièce maîtresse de De Zerbi ?

À peine arrivé, Pierre-Emile Højbjerg réalise déjà un coup historique pour l’OM. L’international danois sera très certainement l’une des pièces maîtresses de Roberto De Zerbi cette saison. Reste maintenant à voir s’il saura se montrer à la hauteur des attentes des supporters marseillais. À suivre...