Mercato - OM : La recrue star de l’hiver déjà connue ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Roberto de Zerbi a déjà donné rendez-vous à Ismaël Bennacer. Le coach de l'OM aurait pris son téléphone après le mercato d'été pour parler à l'international algérien du Milan AC et lui demander de se concentrer sur la Serie A jusqu'en janvier prochain. Date à laquelle la formation marseillaise pourrait tenter de le recruter.

Avec l’OM, l’hiver est tout aussi chaud que l’été. Le réchauffement climatique n’y est pour rien. Pablo Longoria a pris l’habitude de réaliser quelques transferts d’ajustement. Et le président du club marseillais a déjà montré que le prix n’était pas forcément un obstacle. En janvier 2023, il avait, par exemple, cassé sa tirelire pour attirer Vitinha. Un coup qui s’est révélé être un échec. Mais Longoria pourrait bien se racheter en attirant un joueur expérimenté, qui n’avait pas caché son envie de débarquer à l’OM cet été.

Officiel : Pisté par l’OM, il a enfin signé https://t.co/LkhzJ2jEdE pic.twitter.com/v2j5q7hOr4 — le10sport (@le10sport) September 6, 2024

L'OM s'y est pris trop tard

Formé à Arles et aujourd’hui sous contrat avec le Milan AC, Ismaël Bennacer avait été contacté à l’OM en toute fin de mercato. L’international algérien avait été ciblé pour remplacer Jordan Veretout au milieu de terrain. Malheureusement pour la formation marseillaise, elle n’est pas parvenue à alléger la masse salariale à temps. « Il faut prendre des joueurs uniquement s'ils amènent un plus. Bennacer n'est pas un joueur de l'OM donc je ne peux pas en parler mais on connaît tous ses qualités » s’était contenté de dire Roberto de Zerbi avant la fin du mercato. Mais le technicien italien a bien tenté de réaliser quelques opérations, qui n’a finalement pas vu le jour. Pour l’instant ?

De Zerbi prévient Bennacer

Car selon les informations de La Provence, De Zerbi n’a pas coupé les ponts avec Bennacer. Après le mercato, il lui aurait demandé de se concentrer sur sa saison avec le Milan AC jusqu’au mois de janvier. « Fais tes matches, on se reparle en janvier. » avait-il lâché. Une phrase en guise de promesse. Et lorsque l’on sait que Pablo Longoria ne ferme pas la porte à quelques folies…