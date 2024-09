Mercato - PSG : On connaît déjà le feuilleton de l’été 2025 ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Courtisé par le PSG, mais surtout par le FC Barcelone, Nico Williams a surpris son monde en prolongeant son aventure à l'Athletic Bilbao. Malgré son nouveau statut, l'international espagnol a donc fait le choix de la continuité. Mais la formation espagnole pourrait devenir bien trop petite pour le jeune joueur de 22 ans.

Révélation du dernier Euro, Nico Williams est resté à l’Athletic Bilbao, malgré des contacts avec le PSG et le FC Barcelone. Mais ce n’est que partie remise selon Matteo Moretto. « Pour moi, la saga Nico Williams pourrait revenir en jeu à un moment donné » a confié le journaliste italien. Et une nouvelle fois, le Barça pourrait tenter le coup.

Rendez-vous en 2025 pour Nico Williams

« Barcelone est toujours intéressé par lui. Les parties n’ont pas pu conclure d’accord en partie à cause des finances, mais aussi à cause de préférences personnelles. Williams a décidé de rester et, comme il l’a lui-même déclaré, il est toujours excité par la perspective de porter le maillot de l’Athletic Club en Europe » a-t-il confié pour Caught Offside.

La bataille sera acharnée

Mais le PSG pourrait également faire face à des rivaux anglais. « Cet été, Chelsea s’est renseigné mais n’a pas bougé en raison de ses exigences salariales. D’autres médias ont dit qu’il y avait une offre d’Aston Villa, mais je n’ai pas d’informations à ce sujet. Arsenal s’est également renseigné mais n’a pas bougé. » a-t-il lâché.