Transferts : Le PSG recale une star, il n’est pas le seul !

En réalisant un mercato très actif au cours de l'été, Chelsea aurait pu également recruter Victor Osimhen. Le club anglais s'était approché de l'attaquant nigérian mais l'affaire était difficile à conclure puisque les exigences du Napoli étaient élevées. Finalement Osimhen a rejoint Galatasaray en attendant de faire son arrivée dans un club plus prestigieux, la faute aussi à ses émoluments.

Au coeur du feuilleton de l'été, Victor Osimhen a vu sa situation se régler après la fin du mercato estival dans la plupart des championnats. L'attaquant nigérian n'a pas pu trouver de porte de sortie chez un grand d'Europe et a rejoint la Turquie en prêt. Pourtant de nombreux grands clubs européens avaient été annoncés sur ses straces, à commencer par le PSG et Chelsea par exemple. Cependant, la formation parisienne n'était pas positionnée comme vous l'a révélé le10sport.com, et le club anglais n'a pas pu répondre aux exigences salariales.

Osimhen trop cher

Pour dénicher Victor Osimhen cet été, il fallait sortir le chéquier pour casser sa clause libératoire. Alors qu'on l'annonçait au PSG et à Chelsea, les deux clubs n'ont finalement pas donné suite, la faute à de fortes exigences pour les Blues. « Il était toujours difficile de faire signer Osimhen car il avait un salaire élevé et Chelsea a mis en place une nouvelle structure. D'une manière générale, je pense que le mercato a été très bon pour Chelsea et ma recrue préférée à long terme est absolument Estevao Willian, un super talent » a réagi le spécialiste Fabrizio Romano à propos du mercato de Chelsea pour CaughtOffside.

Osimhen bientôt de retour en Europe ?

Pour éviter de passer la saison en tribunes à Naples, Victor Osimhen a choisi Galatasaray pour les prochains mois. Mais dans son contrat, il dispose d'une clause spéciale qui le lie à dix clubs qui l'intéressent pour un futur recrutement et ce dès l'hiver prochain. Ainsi, le Nigérian pourrait vite faire son retour en Europe, au PSG ou à Chelsea par exemple.