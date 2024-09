Mercato - PSG : C’est terminé pour ce cadre, il fait ses adieux

Jean de Teyssière

Après quatre saisons passées sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Danilo Pereira tire sa révérence. Le milieu de terrain portugais a choisi son compte Instagram pour adresser un message d'adieu aux supporters parisiens. Un départ qui marque la fin d'une ère pour le joueur de 32 ans, qui rejoint Al-Ittihad en Arabie saoudite.

Le mercato estival s’est terminé le 30 août dernier et le PSG a finalisé les derniers mouvements. Un cadre du club, présent depuis quatre saisons a été poussé vers la sortie. Alors que le PSG bloquait son départ pour certains clubs, Danilo Pereira a finalement été transféré pour une destination exotique. C'est donc la fin d'une ère pour l'ancien capitaine de Porto qui quitte le PSG en en ayant été l'un des cadres durant plusieurs saisons.

Danilo Pereira, quatre ans de bonheur à Paris

Dans son message publié susr son compte Instagram, Danilo Pereira ne cache pas sa gratitude envers le club et ses supporters : « Je suis arrivé dans cette merveilleuse ville avec une grande envie de gagner et après quatre saisons, je peux dire que j'ai atteint cet objectif. » Le milieu de terrain souligne également l'accueil chaleureux qu'il a reçu : « J'ai rencontré des gens extraordinaires dans ce club et je dois les remercier tous sans exception, ainsi que les fantastiques supporters, pour m'avoir aidé à bien m'intégrer. » Transféré à Al-Ittihad, en Arabie saoudite, Danilo Pereira a rapporté environ 5M€ au club de la capitale.

«Ce fut un plaisir»

« Merci beaucoup ! J'ai été très heureux, mais le moment est venu de clore ce chapitre. Merci au PSG et à bientôt peut-être. Ce fut un plaisir » conclut ensuite le milieu de terrain de 32 ans. A Al-Ittihad, l'international portugais retrouvera des têtes connues du championnat de France, comme Ngolo Kanté, Karim Benzema ou encore Laurent Blanc.