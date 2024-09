Mercato - PSG : Un transfert de dernière minute se prépare ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato estival est encore ouvert en Belgique, et certaines équipes pourraient boucler quelques coups sur le gong. C'est le cas du Royal Antwerp, qui aurait des vues sur Ayman Kari. Barrée par la concurrence, la jeune pépite du PSG aurait entamé des discussions avec le onzième de Jupiler Pro League.

Le PSG touche au but. Désireux de se séparer de nombreux indésirables, le club parisien a fait le plus gros du chemin. Carlos Soler, Nordi Mukiele, Colin Dagba, Renato Sanches ou encore Juan Bernat ont trouvé une nouvelle équipe cet été. Seuls les jeunes Vimoj Muntu wa Mungu et Louis Mouquet, dans l’impasse au PSG, sont toujours bloqués.

Kari a perdu des points cet été

Lui aussi est jeune et se retrouve dans une situation inconfortable au PSG. De retour d’un prêt à Lorient, Ayman Kari espérait faire son trou dans le groupe de Luis Enrique. Mais son niveau durant la préparation a, quelque peu, refroidi le coach espagnol, qui ne compte plus vraiment sur lui. Alors que le marché reste ouvert dans certains pays, le PSG tente de lui trouver une porte de sortie.

Un départ est plus que jamais d'actualité

Selon les informations de Foot Mercato, des discussions existent avec le Royal Antwerp, onzième de Jupiler Pro League. Le club belge souhaite miser sur des jeunes à fort potentiel pour les revendre, ensuite, au prix fort. Le Royal Antwerp espère un tel scénario avec Kari, qui doit trouver un accord avant vendredi 23:59, date de la fermeture du mercato.