PSG - Officiel : Une signature de dernière minute est annoncée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le mercato ait fermé ses portes en France, le PSG continue de profiter du fait que le marché reste ouvert afin de poursuivre son dégraissage. C'est au tour de Colin Dagba de partir. Le latéral droit formé à Paris s'est en effet engagé avec le K. Beerschot VA, club de première division belge.

Depuis quasiment une semaine, le mercato a fermé ses portes en France, mais cela n'empêche pas le PSG de continuer son dégraissage et de vider son loft. Ainsi, après Danilo Pereira et Joane Gadou, le club de la capitale se sépare d'un nouveau joueur depuis la fermeture du marché.

Dagba rebondit en Blegique

En effet, par le biais d'un communiqué, le club belge du K. Beerschot VA a officialisé la signature de Colin Dagba. « Colin Dagba s'est engagé pour Beerschot. Le Français de 25 ans, qui aura 26 ans lundi prochain, est originaire du Paris Saint-Germain », précise la lanterne rouge du championnat blege.

Le PSG continue de vider son loft

Petit-à-petit, le loft du PSG est donc en train de se vider. Juan Bernat et Renato Sanches on notamment été prêté à Villarreal et Benfica tandis que Danilo Pereira a rejoint Al-Ittihad dans le cadre d'un transfert sec. Seuls le gardien Louis Mouquet (20 ans) et l'arrière gauche Vimoj Muntu wa Mungu (19 ans) n'ont pour l'instant trouvé preneur.