Mercato : Un attaquant signe au RC Lens et se fait fracasser !

Le RC Lens s'est renforcé offensivement en s'attachant les services de Martin Satriano. Prêté à deux reprises à Brest ces dernières saisons, l'attaquant uruguayen va défendre les couleurs des Sang et Or, et cela ne passe pas auprès de Grégory Lorenzi. Le directeur sportif brestois déplore le comportement du joueur et de son entourage.

Brest s’était fait une raison. Prêté par l’Inter ces deux dernières saison, Martin Satriano avait besoin de changer d’air malgré la qualification du club français en Ligue des champions. Un départ à l’étranger était dans les tuyaux selon les dires de Grégory Lorenzi. Mais à la grande surprise du directeur sportif brestois, Satriano a rejoint le RC Lens sous la forme d’un prêt payant d’1M€ et une option d'achat automatique de 6 millions.

Satriano se fait tacler

« On est déçu pour Martin car on a mis beaucoup d’énergie, beaucoup de temps pour convaincre l’Inter de Milan pour faire le plus gros transfert du club, on a fait une très belle proposition au joueur. D’abord son agent nous disait qu’il n’avait pas d’autre option que Brest qu’il fallait lui laisser le temps qu’il digère, qu’il fasse le deuil car il devait partir définitivement de l’inter de Milan, je le comprends. Et au fur et à mesure Brest ne devenait plus un choix prioritaire parce que la France n’était plus d’actualité » a confié Lorenzi dans les colonnes de Ouest-France.

« Il n’a jamais répondu »

Il regrette le silence de Satriano, qui n’a pas donné de nouvelles durant l’été. « Le coach a appelé 4-5 fois le joueur, il n’a jamais répondu. Je lui ai envoyé un message et je l’ai appelé, il n’a jamais répondu. Il signe en France. J’accepte les choix, mais ça doit interpeller les gens. Le salaire ? Ça m’étonnerait, on a vraiment fait des efforts pour essayer de garder Martin » a lâché le dirigeant brestois.